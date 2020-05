Ha nem is sok, de úgy tűnik, egyszer-egyszer akár még valami előnye is lehet annak, hogy a koronavírus-járvány miatt a legtöbb intézmény bezárt, és a dolgozók jó esetben is csak a zárt ajtók mögött szöszmötölnek valami többé-kevésbé a profiljukba vágó feladattal. Ez történt a spanyol filmintézetben is, ahol az unatkozó munkatársak végre jobban megnéztek egy 38 éve a polcaikon porosodó dobozt, amiről azt hitték, csak egy az archívum sok régi néma rövidfilmje közül.

De kiderült, hogy nem azt, hanem egy fontos filmtörténeti leletet rejt a doboz, amit egy bútorkereskedő adományozott a filmintézetnek még 1982-ben. Ugyanis rátaláltak María Forteza Mallorca című, 8 perces hangosfilmjére 1933-ból vagy 1934-ből. Pedig eddig azt hitték, a legelső hangosfilm Spanyolországban, amit nő rendezett, 1935-ben készült.

A film Mallorca életét mutatja be a spanyol zeneszerző, Isaac Albeñiz zenéjére. A film és rendezője után folyó kutatás részleteit a Guardian cikkében lehet elolvasni, a rövidfilm pedig május 8-áig ingyen megtekinthető.