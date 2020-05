A nagy ír éhínség 1845 és 1849 sújtotta az íreket, amikor az ír parasztság fő táplálékát adó krumplitermést több egymást követő évben is elpusztította egy gombafertőzés. Az időszakban több mint egymillióan éhenhaltak, a lakosság közel fele a tömeges kivándorlást választotta. Amikor a navahó indiánokhoz is eljutott két évvel az éhínség kezdete után a hír, hogy mi történik Írországban, akkor azonnal igyekeztek cselekedni, és összegyűjtöttek 170 dollárt (mai értéken kb. 5000 dollárt, kb. 1,6 millió forintot), és elküldték Írországba, hogy ha egy kicsivel is, de segítsenek az embereken. Tették mindezt azért, mert nem sokkal korábban az észak-amerikai őslakosok is hasonló szőrnyűségeket tapasztaltak meg, amikor az őslakosok által csak Könnyek ösvényének nevezett áttelepítési programok keretében rezervátumokba száműzték az amerikai indiánokat.

Most a bajba jutott navahó és hopi indiánok indítottak gyűjtést március közepén a koronavírus-járvány miatt, mert az éhínség veszélyeztette az őslakos csoportokat amiatt, hogy a 180 ezer navahóra összesen 13, a 3000 hopira pedig csupán három élelmiszerbolt jut az elzárások miatt, ráadásul ezekben a közösségekben sok az idős, beteg ember, sokuknál még folyóvíz sincs.

A gyűjtés szervezői arról számoltak be, hogy néhány nappal ezelőtt rengeteg 10-20 dolláros felajánlás kezdett érkezni Írországból olyan üzenetekkel, hogy emlékeznek, mit tettek a navahók az írekért 175 évvel ezelőtt. Azóta is folyamatosan folynak be az ír felajánlások.

Eleinte százezer dollárt akartak összegyűjteni a navahók, most 3 millió dollár fölött jár már a számláló (ennek az összegnek természetesen csak egy részét köszönhetik az önzetlen íreknek). Ráadásul mostanra olyan adakozók is vannak, akik azt írják, azért adnak pénzt, mert meghatotta őket ez az egész ír-indián barátság.

