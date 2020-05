Van abban valami szimbolikus, hogy a vidámparkok is az elsők között zártak be, amint elterjedt a világban a koronavírus-járvány, ami sok mindent magával hozott, de vidámságot biztos nem. Nem hozott éppenséggel a vidámsággal amúgy elég jó viszonyban lévő Disney-nek sem: épp most jelentették be, hogy 1,4 milliárd dollárt (455 milliárd forintot) bukott a cég kizárólag a bezárt vidámparkok és mozik miatt, még úgy is, hogy egy ideje már nem fizetik az üres parkokban (nem) dolgozó 43 ezer munkatárs fizetését.

Szóval aki szeret gondolkodni a sehová nem vivő metaforákon, az most agyalhat egy kicsit, mit jelent, hogy eljött a járványnak az a szakasza, amikor elkezdik újranyitni a vidámparkokat is. A Disney a világon - érthető okokból - először bezárt, sanghaji Disneylandet fogja újra megnyitni, amely január óta zárva tart. A Disneyland pár napon belül, már május 11-én újranyit, persze csak szigorú távolságtartási szabályokkal, és harmadolt kapacitással, azaz 80 ezer helyett nagyjából 24 ezer embert engednek csak be egyszerre - írja a Cinemablend.