Egészen különleges árveréssel rukkolt elő pénteken a Sotheby's aukciós ház, péntek óta Michael Jordan legelső, alkoholos filccel szignózott Air Jordan 1 cipőjére lehet náluk licitálni, amit a legenda több meccsen is hordott a karrierje elején. Az 1985-ben exkluzívan Jordannek gyártott cipő több ponton is eltér az akkoriban kereskedelmi forgalomba bocsátott Air Jordan 1-tól:

egyrészt fekete-fehér helyett piros a fűzője,

másrészt a mindenki számára elérhető alacsony és magas modellekkel ellentétben ez középmagas szárú,

valamint az anyaga, illetve a kialakítása is kicsit más.

Ha valaki minden apró részletre kíváncsi, az ide kattintson, a többieknek pedig legyen elég annyi, hogy a Sotheby's várakozásai szerint a cipő nagyjából 150 ezer dollárért, vagyis durván 48,5 millió forintért fog majd elkelni. Ez persze könnyedén feljebb kúszhat majd, hiszen a The Last Dance dokusorozat miatt jelenleg a csapból is Jordan folyik, maga az aukció is úgy lett időzítve, hogy pont aznap érjen véget, amikor megjelenik az utolsó két rész.

Fotó: Sotheby's

Cipők terén a jelenlegi rekorder szintén egy Nike, az ún. Moon Shoe, amit a Nike társalapítója, Bill Bowermann tervezett, kifejezetten a '72-es amerikai olimpiai selejtezőn induló futók számára. Ennek egy sosem hordott példánya 437 500 dollárért kelt el tavaly nyáron, amivel jócskán megelőzte a korábbi rekordert – ami egyébként szintén Jordan egyik cipője volt, egészen pontosan egy aláírt Converse, ami az 1984-es olimpiai döntőben volt a legendás kosaras lábán.