A kifejezetten videocsetelésre kifejlesztett applikációkban általában lehetőség van arra, hogy az ember saját hátteret állítson be magának, némelyikkel még greenbox is létrehozható, vagyis egész nagy teret engednek arra, hogy az ember egyedi környezetből jelentkezzen be egy-egy hívásba.

A Waczak Szálló egy jól ismert díszleteleme

Ez feltűnt a BBC Archives dolgozóinak is, és szabadon hozzáférhetővé tettek egy rakás korábbi BBC-s műsor néhány jellegzetes díszletéről készült képet.

A gyűjteményben rengeteg műsor közül válogathatunk, vannak olyan itthon is ismert sorozatokhoz tartozó képek, mint a Dr Who vagy a Waczak Szálló, de olyan legendás műsorok díszleteit is le lehet tölteni, mint a Top of The Pops.

Persze a megoldás kicsit fapados, de szórakoztató, a felhasználók ezeket a képeket háttérképeknek beállítva egy kicsit tényleg úgy érezhetik magukat, mintha a kedvenc műsorukból jelentkeznének be a baráti távsörözésre vagy munkahelyi megbeszélésre.