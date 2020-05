View this post on Instagram

⬇️🇺🇸 Welsh póni született nálunk, most elnevezhetitek! 🐎🍼 Javában tart nálunk a tavaszi bébibumm, így hétről hétre újabb jövevényekről számolhatunk be Nektek. Legutóbb welsh pónilovaink gyarapodtak 2017 tavasza után újabb egészséges utóddal április 29-én. A vidám és életerős tarka kis csődör már megtekinthetitek a Vidámpark területén található karámban, ahol anyja gondoskodását élvezi. A névadásba szeretnénk Titeket is bevonni, így várjuk javaslataitokat kommentben péntek (május 15.) 12:00-ig. A Wales zord hegyvidékein őshonos welsh póniló világszerte kedvelt lófajta, ideális azoknak a gyermekeknek, akik szeretnének megismerkedni a lovaglás rejtelmeivel. Erre hamarosan mi is ismét lehetőséget biztosítunk, mivel a kínálatukba tavaly nyáron visszatért pónilovaglás idén június 1-től ismét elérhető lesz. Legifjabb welsh pónink nemcsak névjavaslataitokat várja, hanem az önzetlen nevelőszülők jelentkezését is. Az örökbefogadás neki sok-sok örömet, nekünk pedig hatalmas segítséget jelentene. Részletek: www.zoodebrecen.hu/tamogatas 🇺🇸 Newborn Welsh Pony Awaiting Name Suggestions! 🐎🍼 The spring baby boom is now truly kicking in, with more arrivals every week. Most recently, we welcomed yet another healthy Welsh pony on April 29, following our last birth in 2017. Happy and lively, the piebald little male is already exhibited on the premises of the Amusement Park by his caring mom’s side. We thought that you should be the ones to name our youngest resident, so feel free to drop your suggestions in a comment below till 12:00 this Friday (May 15). Native to the harsh mountains of Wales, Welsh ponies are highly popular worldwide and ideal for introducing children to horse-riding – which is something we will soon be able to help you with since pony rides will once again be available from June 1 onwards. Besides awaiting your name suggestions, our youngest pony is also yet to be adopted. If you want to make him really happy while also offering us tremendous help, please consider becoming a zoo foster parent. Further info at: www.zoodebrecen.hu/content/supportus.html #WelshPóni #WelshPony #ZooBorns #Állatkert #Zoo #Debrecen #Kultúrpark #TheAmusingZoo