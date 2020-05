A New Mexico államban élő Lubica "Luby" Grenko idén tölti a 106-ot, ami már magában is szép teljesítmény, és virtuálisan integetünk is hozzá, de az augusztusi születésnapja előtt még van egy csatája, amit meg kell vívnia: elkapta a koronavírust.

Ennek nem feltétlenül lenne hírértéke, de Lubica asszony 1918-ban, azaz négyéves korában átesett az modern kor lepusztítóbb járványán, a spanyolnáthán, ami világszerte 27-50 millió áldozatot követelt, köztük édesanyját és csecsemőkorú húgát is.

A nő egy Gallup városában álló idősek otthonában lakik évek óta, a vírust is itt kapta el. Április 29-én diagnosztizálták, de nem nagyon érti, mi ez a nagy felhajtás, legalábbis egyik unokája szerint, aki azt nyilatkozta a helyi tévének, hogy a nagymama, amikor meglátta a védőruhába beöltözött ápolókat, teljesen őszintén azt kérdezte tőlük, hogy

Maguk meg mi a fenét vettek magukra? Mi ez az egész?

Jó egészséget innen is!