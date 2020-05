Hamarosan megjelenik a Last Dance c. sportdoku utolsó két része, addig viszont a járvány miatt élsport nélkül marad világ darabokra szedi a sorozatot. A Last Dance szóba került Bill Simmons podcastjejében, ahol Eddie Vedder, a Peal Jam frontembere volt a vendég. Veddert a közismerten hatalmas Pearl Jam-rajongó hírében álló Dennis Rodmanről kérdezték, mire Vedder elmesélt egy sztorit kettőjükről.

Ebből kiderül, hogy amikor a Chicago Bulls Seattle-ben, Vedder városában játszott, akkor a frontember épp Rodman hotelszobájában lógott, hiszen nagyon kedvelte a zenekart. Vedder elmondása szerint Rodman egyszer csak spontán kitalálta, hogy menjenek el Las Vegasba megnézni a Jane's Addiction koncertjét. Vedder hiába mondta, hogy van rá három órájuk és Rodmannek másnap amúgyis meccse van, Rodmannek sikerült rávennie Veddert az útra, és még pont elkaptak egy repülőt, amivel odaértek Vegasba a koncertkezdésre.

A történet szerint utána Rodman még visszajutott Seattle-be, és másnap gond nélkül játszott a Supersonics ellen.

Az sajnos nem derül ki, hogy melyik év melyik hónapjában volt a meccs, de úgy lenne igazán szép, ha az egész aSonics-Bulls 1996-os NBA-döntőn történt volt. (Bleacher Report)

Mindeközben a CNN-en most jelent meg egy terjedelmes cikk Rodman egykori balhéiról és furcsa húzásairól, mint amikor az 1996-os Bad As I Wanna Be c. önéletrajzoi könyvét úgy promózta, hogy felöltözött talpig női esküvői ruhába, és bejelentette, hogy hozzáment saját magához.