Néhány napon beül újra kinyithat a Budapesti Állatkert az intézmény közleménye szerint. Ebben azt írják, hogy a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek a nyitás pontos időpontjáról.

Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei most azon dolgoznak, hogy a március 15-e óta zárva tartó városligeti intézmény a lehető leghamarabb megnyithasson a nagyközönség előtt. Erre akár már néhány napon belül sor kerülhet, az újbóli megnyitás napjáról az Állatkert vezetése – a Főpolgármesteri Hivatallal is egyeztetve – a hétfői napon fog döntést hozni. Az újranyitás előtt az intézmény azt is mérlegeli, milyen intézkedésekre lesz szükség annak érdekében, hogy a látogatókat segítsék a továbbra is fennálló és mindenkire kötelező általános védelmi intézkedések betartásában.