Illetve nem is annyira meghitt és csendes. Egyáltalán nem az. Most még azért, mert építkeznek, de olyan közel a házakhoz, hogy a városi autópálya-felüljárót akár az erkélyek is tarthatnák lábazat helyet, utána meg majd azért nem, mert ránézésre legalább kétszer két sáv forgalma fog eldübörögni az ablak előtt. Vagy, a szerencsétlenebb földszinti lakók esetén: az ablak fölött.

Az ablakok előtt/fölött épülő felüljáró sztoriját megtaláló HVG azt írja: a híd kivitelezői szerint nem ők hibáztak, hanem a lakóházak tervezői, mert az épületek vannak túl közel a híd tervezett nyomvonalához. A felüljáró egyébként 12 kilométer hosszú lesz - kábé mintha az M1-M7 bevezető őrmezei csomópontjától az M3-as kivezetőn a Szerencsi utcáig átautózhatnánk Budapest felett, és a funkciója is hasonló lesz: Kairó belvárosát lehet majd átszelni rajta. Ja, és csaknem 100 milliárd forintnyi egyiptomi fontba kerül, mondjuk nem csoda, ha ennyi pénzért ilyen extrák is lesznek benne, mint kukkolási lehetőség vezetés közben.