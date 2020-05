A méhek kiváló indikátorai a bennünket körülvevő környezet minőségének, így ahol a méhek megélnek, ott a környezet állapota is rendben van. A növények beporzásában betöltött szerepük pedig nélkülözhetetlen az élelmiszer-ellátásunkhoz, az ökológiai egyensúly fenntartásához.

Egyre gyakoribb jelenség, hogy Európa nagyvárosaiban megjelennek a méhcsaládok. A párizsi Grand Palais épületének tetejére szintén méheket telepítettek. Számos jó példa adódik Bécsből, Londonból, Berlinből vagy éppen New York-ból is. Ezt az ötletet követi most az Agrárminisztérium is, amelynek erkélyén elhelyezett kaptárban a hazánkban is engedélyezett krajnai méhcsalád 50-60 ezer egyede lelt új otthonra.