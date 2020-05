Több mint 3500 film forgatókönyvét dolgozta fel a Buzz Bingo, hogy rájöjjenek, melyik színész káromkodik a legtöbbet a vásznon. A vizsgálat szerint

a legmocskosszájúbb film a Wall street farkasa, amelyben összesen 715 káromkodás hangzik el.

A második helyen a tavaly megjelent Uncut Gems van 646 csúnya szóval, a harmadik helyre pedig ismét egy Scorsese-film került, a Kaszinó a maga 606 káromkodásával. Az alábbi toplista jött ki a kutatás során:

A Wall Street farkasa (2013) Uncut Gems (2019) Kaszinó (1995) Jay és Néma Bob visszavág (2001) Harag (2015) Straight Outta Compton (2015)

de a top 10-be befért még a Kutyaszorítóban és a Beavis és Butthead-film is.

Érdekesség, hogy azt is megvizsgálták, 1000 szón belül mennyi káromkodás van, tehát hol tartalmaz legnagyobb arányban csúnya szót a leírt szöveg a forgatókönyvben. Ez alapján az Éhkoppon című angol–francia dráma van az első helyen, amely Gary Oldman első rendezése és forgatókönyve volt 1997-ben.

A színészeknél is megnézték, hogy ki kapta a legtöbb káromkodással járó szerepet karrierje során, és itt is dominál A Wall Street farkasa. Első helyen Jonah Hill van 376 káromkodással, amelyet leginkább annak köszönhet, hogy korai vígjáték (Superbad, Felkoppintva), majd a későbbi akciófilmes, drámás (21 Jump Street, Money Ball, War Dogs) szerepeinél is állandóan csúnyán beszélő figurát osztottak rá. Őt Leonardo DiCaprio követi picit lemaradva 361 káromkodással, majd szép sorjában követi Adam Sandler, Al Pacino és Samuel L. Jackson, de némi meglepetésre a 10-be került Bradley Cooper is.

Az is nagyon érdekes még, hogy melyik fiktív karakter káromkodik legtöbbet a vásznon. Itt DiCaprio karaktere nyer A Wall Street farkasából (332 káromkodás egy filmen belül), majd Adam Sandler gyémántkereskedője követi az Uncut Gemsből, a harmadik pedig Nicky a Kaszinóból. A 10-es listára még olyan emblematikus karakterek is odafértek, mint Jeff Bridges Lebowskija, a Sebhelyesarcú Al Pacinótól vagy Johnny Depp, mint Hunter S. Thompson a Félelem és reszketes Las Vegasban-ban. Ha az ezer szóra jutó káromkodásokat nézzük, akkor is A Wall Street farkasa az első, csak nem DiCaprio, hanem Hill karaktere. (Variety)