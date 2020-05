Néhány héttel ezelőtt egy fotósorozatban mutattuk be a koronavírus-járvány hétköznapi hőseit, akik a kijárási korlátozások idején is gondoskodtak arról, hogy működjön az ország. A Nők Lapja legújabb számában is betekintést nyerhetünk a mindennapjaikba egy ápolónő, Nagy Zsuzsanna személyes történetén keresztül. Nagy Zsuzsanna nemcsak azt vállalta, hogy mesél, milyen egy pandémia kellős közepén az egészségügyben dolgozni, de ő lett az aktuális címlaplány is.

Nem tudjuk, meddig tart, nincsenek rutinok, tíz beteg jól reagál valamire, kettő pedig nem. Küzdünk minden betegért, de közben az ismeretlennel harcolunk, mert még nincs arca az ellenségnek. Magunkra is nagyon kell vigyáznunk, hogy holnap megint dolgozhassunk

- meséli Nagy Zsuzsanna a magazinnak adott interjújában.

Fotó: Nők Lapja

Hogy civil modellel találkozni a magazin borítóján, az nem újdonság. A 70 éves kiadvány történetének első szakaszában ugyanis "a munkásosztályt, a parasztságot vagy éppen az értelmiséget megtestesítő, névtelen asszonyok, hölgyek, lányok" fotói kaptak helyet itt, majd jöttek a színes életképek, és egyre inkább a hírességek lettek a címlapok főszereplői - írja a Kreatív.

És közben jött a hír, hogy Budapest plakátokkal és online kampányban mond köszönetet a főváros hőseinek, például a háziorvosoknak, busz- és villamosvezetőknek, szociális gondozóknak és hulladékrakodóknak.