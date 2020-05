Úgy tűnik, hogy Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke maga jár vásárolgatni. Legalábbis erre lehet következtetni egy Twitter-bejegyezésből, amin állítólag a politikus látható, amint maszkban és meglehetősen lezser öltözetben éppen sorban áll egy szupermarketben Cascaisban.

Marcelo Rebelo Sousa, el President de #Portugal fent cua com Tu . Al Reino de España aquesta imatge fora imposible . pic.twitter.com/Uy0jUndvYj — Josep Rosell Fossas (@FossasJosep) May 19, 2020

Honnan lehet sejteni, hogy a maszk mögött ő rejtőzik? Egyrészt abból, hogy tényleg van ilyen fürdőnadrágja, tessék ide kattintani a képes bizonyítékért, másrészt abból, hogy már márciusban is készült róla hasonló kép kenyérvásárlás közben, szóval egyáltalán nem idegen tőle, az, hogy leugorjon a szupermarketbe. És jár a piros pont azért is, hogy az elnök ügyel a biztonságra, ugyanis amellett, hogy arcmaszkot visel, tartja a megfelelő távolságot is, sőt, talán még kesztyű is van rajta.

Portugáliában március 18-án hirdették ki a rendkívüli helyzetet a koronavírus-járvány miatt, de szépen-lassan ők is enyhítenek a korlátozásokon, június hatodikán például újranyitnak majd a strandok, és Marcelo Rebelo de Sousa állítja, ha teheti, az elsők között lesz, aki megmártózik a vízben.