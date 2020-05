Úgy tűnik, mostanában több vadon élő állat is kihasználja az alkalmat, hogy a szokásosnál most valamivel csöndesebb Budapest, és akár a belvárosig is bemerészkednek. Április 3-án, este hét óra körül Tenczer Gábor kollégánk egy szürke gémet vett észre a Dunában, a Margit híd lábánál. Néhány nappal később arról kaptunk egy videót olvasónktól, hogy egy hód úszkált a Petőfi és a Lágymányosi híd között.

Most Kristóf nevű olvasónktól kaptunk egy újabb képet egy szürke gémről, amint szombaton a Gellért-hegy alatt, a budai rakpart kövein ácsorgott a Dunában szombat este fél kilenc tájékában. Ahogy már a korábbi posztban is írtuk, a szürke gém az egyik legújabb urbanizálódó madár faj Budapesten, például a Feneketlen-tó környékén is gyakran fel szokott tűnni.