Remélhetőleg most már tényleg vége az összes karanténkoncertnek, karanténdalnak és karanténbárminek, és minden mehet úgy, mint előtte, de addig még itt van az I Wanna Go Outside c. szám Snoop Doggtól. Igen, a dal arról szól, hogy most már rohadtul ki akar menni a szabadba, hogy valami szórakoztatót csinálhasson.