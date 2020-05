A Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében számolt be arról a jó hírről, hogy újra fészkelnek fekete gólyák az igazgatóság Nagybajom-Homokpusztai állattartó telepén. Mint írják ezek a fokozottan végzett madarak előszeretettel rejtik fészküket hatalmas, terebélyes tölgyfák alsó ágai közé. A teleptől nyugatra van is egy ilyen fa, ahol korábban volt is már ilyen fészek. Vizsgálat után viszont kiderült, hogy a tölgyfán most élnek madarak.

Kis keresés után viszont rájöttek, hogy a gólyák egy kevésbé ideális helyen, egy erdei fenyőn találták meg a fészekben kotló fekete gólyát.