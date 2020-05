A Grand Theft Auto 5-tel szeret játszani a legjobban a 90 éves Hamako Mori, a gamer nagyi, aki azzal került be a Guinness Rekordok Könyvébe, hogy ő a világ legidősebb YouTube-gamere. Fiatalabb játékostársaihoz hasonlóan ő is streameli a videómegosztón, ahogyan játszik – csatornájára már több mint 250 ezren iratkoztal fel követőként. Mori 39 évvel ezelőtt kezdett érdeklődni a videójátékok iránt, miután látott gyerekeket játszani azokkal.

Nagyon szórakoztatónak tűnt, és azt gondoltam: nem igazán fair, hogy csak gyerekek játszhatnak vele. Úgy gondoltam, az élet sokkal szórakoztatóbb lenne, ha tudnám, hogyan kell játszani. Úgyhogy belevágtam, először csak akkor, amikor senki sem látta.

Mori aztán megvette az első videójáték-konzolát, a Cassette Visiont, most pedig, évtizedekel később már egy PlayStation 4-en játszik, most már az újabb játékokkal is – mert sokáig nagyon bonyolultnak tartotta őket. Aztán azóta függővé vált.

Olyan, mintha egy filmet néznék. Ezeket szeretem a legjobban, mert korhatárosak, ezért gyerekek nem játszhatnak velük

– mondta a Guinness-rekord közleményében az asszony, aki szerint a videójátékok is hozzásegítik ahhoz, hogy fiatalos maradjon.

(via CNN)