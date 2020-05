Dacára annak, hogy több mint öt hónap telt el az utolsó rész óta, néhányan talán még emlékeznek a Magyar Közút méltán népszerű, vegyipari tornyok szállítását bemutató videóira (ez volt az első, ez meg a második). A bámulatos toronyszörnyek szállításáról született alkotásokat gyakorlatilag bármikor elő tudnám szedni, most pedig örömmel jelenthetem, hogy végre megjelent a trilógia harmadik, záróepizódja is.

A második részhez hasonlóan a harmadikról is külön levélben tájékoztatott a Magyar Közút kommunikációs igazgatója, amit ezúton is hálásan köszönök, ahogy azt is, hogy talán részben az előző résszel szemben megfogalmazott kritikánk miatt a harmadik rész az elsőhöz hasonlóan epikus, filmzenéhez hasonlító aláfestést kapott.

A MOL Nyrt. tiszaújvárosi poliol üzeméhez ezúttal egy minden eddiginél nagyobb, 544 tonnás össztömegű járműt indítottak útnak, ami ugyan országos közúton mindössze 4 kilométert tett meg, de így is

távhővezetéket, jelzőtáblákat kellett elbontani, átépíteni,

az út felett átívelő elektromos vezetékeket áramtalanították,

két híd teherbírását pedig alátámasztásokkal kellett növelni, hogy elbírja a hatalmas súlyt.

A vegyipari torony mellett amúgy a rakodáshoz összeépített daru is elképesztő méretekkel bírt, de ez mondjuk a monstrum méreteit tekintve őszintén szólva nem is túl meglepő. Mivel a vegyipari tornyok szállításáról készült doku-franchise elmegy egy időre pihenni, most már nyugodtan véleményt lehet alkotni róla teljes egészében is, és szerintem egyértelműen kijelenthető, hogy mostantól a Gyűrűk Ura után ez a második kedvenc trilógiám. Az első rész lehengerlő katarzisát sajnos a harmadik rész sem tudta hozni, ám a másodiknál határozottan sokkal jobban sikerült, és méltó lezárása volt a sorozatnak.

Fotó: YouTube / Magyar Közút

A vegyipari monstrumok szállításával a fent emlegetett két videón kívül itt és itt is foglalkoztunk, de ha valaki egy rövid, ám mindenre kiterjedő összefoglalót szeretne, az megnézheti a MOL saját, szintén drámai videóját az egészről.