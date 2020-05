A babák nagyon rosszak a főzésben, többek között erre is fény derül aKobe Eats főzős Instagram-csatornából, ahol egy 1 éves gyerek főz dolgokat. A babaséf bevet mindent, amit a babák tudnak, megpróbál mindenbe beleharapni, legyen az egy egész tojás vagy paradicsom, majd visongva örül. Azért felmerül a gyanú, hogy a hagyma lepirításánál a szülők is besegítettek, de a végeredmény kifejezetten guszta lett, és a pelenkás Széll Tamás is elégedetten kente szét az arcán a lecsót.