Miután a koronavírus miatti pangásnak köszönhetően egy Michael Jordanről szóló tízrészes dokumentumsorozat lett a világ vezető sporteseménye, a Last Dance a kilencvenes évek retrója mellett a „Ki lehet minden idők legnagyobbja?“-spekulációknak is új lendületet adott. És nem csak a kosárlabdában, hanem a súlycsoportok miatt egymással alig összemérhető teljesítményeket hozó MMA-ban is, ahol nem más, mint az egyelőre lekötött meccs nélkül posztolgató Conor McGregor írta meg, ki és miért kaphatja meg a GOAT (Greatest Of All Time - Minden Idők Legjobbja), címet.

A 31 éves ír szupersztár rá nem jellemző szerénységről tanúbizonyságot téve önmagát csak a második helyre rangsorolta, az első helyre két súlycsoportban való helytállása és egészen elképesztő KO-győzelmei miatt a brazil fenomén, Anderson Silva került, a második helyre McGregor önmagát tette, méghozzá három súlycsoportban mutatott teljesítményének, két világbajnoki övének (melyek közül egyiket sem védte meg) és KO-inak köszönhetően. De leszögezte, hogy mivel Anderson Silva már évek óta csak nyugdíj-előtakarékossági meccseket vív, ő pedig most ért karrierje zenitjére, ezért „könnyedén“ meg fogja előzni a legendát.

McGregor csak a harmadik és negyedik helyre tette Georges St-Pierre-t és Jon Jones-t, az MMA-panteon tagjai közül pedig „a kevés kihívás miatt“ nem vette számításba Demetrious Johnsont, a kétezres évek nehézsúlyú orosz ikonját, Fedor Jemeljanyenkót pedig meg sem említette. Arra a felvetésre pedig, hogy hol marad a McGregort csúnyán elverő Habib Nurmagomedov, az utóbbi négy évben igen szerény, 3-2-es mérleget összebunyózó ír úgy válaszolt, hogy