Mákunk volt! :)

- hirdetik Instagram- és Facebook-szerte vicceskedő szövegekkel a szegedi mákföldön készült képeket. A mákvirágzás természetes folyamata és a közösségi oldalak vonzóereje találkozott ugyanis az alföldi városban, röviden az alábbiak szerint:

Valaki mákkal szórhatta be a szegedi repülőtérhez közeli gigantikus területet;

Ahogy azt illik, ezek a mákok (mellette egyébként pitypangok is) ki is virágoztak;

Az emberek pedig rájöttek, hogy ez bizony szuper jól fog kinézni a képeken.

Egyre többen kezdtek el kijárkálni és posztolni;

Erre pedig egyre nagyobb vita kerekedett Facebookon arról, hogy mennyire oké széttaposni azt a mákföldet, amit a legenda szerint valaki elültetett.

Mások arról is beszámoltak, hogy már a rendőrség is járőröz, bünteti a fotózkodókat. Mivel tudjuk, hogy az internet nem mindig megbízható, ezért megnéztük mi is, mi az igazság a mákföld ügyében. Még az influenszerképeket is megpróbáltuk reprodukálni, úgy láttuk, valahogy így kell:

6 Galéria: Mákinfluenszing Fotó: Ajpek Orsi / Index

És hogy mi az igazság a mákföldről? Vannak kitaposott részek, amik már csak azért sem érthetők, mert egy traktor nyomát követve is tökéletesen be lehet menni a növények közé (mi is így csináltuk). Csokorszedőket nem láttunk, viszont a rossz idő ellenére is tényleg sokan voltak kint rajtunk kívül. Mármint civil emberek, nem járőrök: a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság ugyanis cáfolta nekünk a pletykát, miszerint ők büntetnének arra.