Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának negyedik tételét eddig már számtalan módon feldolgozták, de tollaslabdával még aligha. Egészen eddig, ugyanis Ledő Sebestyén olvasónknak az az ötlete támadt a karantén alatt, hogy ha már tollaslabdázik és hegedül is, akkor valahogy kombinálhatná a sportot a zenével. Ennek az eredménye lett az alábbi videó lett, amely akár kommentár nélkül is megállná a helyét, de Sebestyén azt is elárulta, hogy mi motiválta az elkészítésében:

A videót a karantén két hónapja alatt készítettem. Szerettem volna megmutatni, hogy csak rajtunk múlik, mit hozunk ki az adott körülményekből, és a kitartás, a pozitív gondolkodás meghozza az eredményét. Beethoven Örömódáját azért választottam, mert a kölcsönös egymásrautaltságot, az összetartozást fejezi ki a zene nyelvén.