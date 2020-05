A járvány elleni küzdelem jelképévé vált maszkokból rendezett kiállítást a prágai Nemzeti Múzeum, ahol hétfőtől lehet megnézni a cseh maszkgyártás néhány legizgalmasabbnak választott mintapéldányait.

A kiállítás története egy felhívással kezdődött, arra kérték az embereket, hogy küldjék be saját készítésű maszkjaikat, majd a beérkező darabok közül a közönség szavazta meg, hogy mely példányok kerüljenek a vitrinekbe.

The Czech National Museum is opening an exhibition of face masks made by the public pic.twitter.com/psfZElrZR2