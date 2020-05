Brazíliában is rengeteg, ún. „love hotel” található a nagyvárosok peremkerületeiben, a bekötő autópályák mellett, ahol néhány órára is ki lehet venni egy szobát, és ahol a meglehetősen csapodár brazilok (a 2010-es évek felmérései szerint mindkét nemben 50 százalék felett van a házasságtörők aránya) nyugodt körülmények között léphetnek félre. A kínálatban ugyanúgy megtalálhatók az ágy-asztal-tévé funkcionalitására szorítkozó motelek (a brazíliai portugál dialektusban a „motel” kifejezést kizárólag erre az intézményre használják), és az egészen extrém dizájn- és egyéb igényeket kiszolgáló luxuslakosztályok is.

Az ország északkeleti részén található Teresina városában található Pousada Gurupi például az extremitásra hajt. Ugyanis a motel egyik lakosztályában konkrétan egy MMA-oktagonban, azaz a nyolcszögletű, ráccsal lekerített küzdőtéren lehet hemperegni, de a házigazdák egy pár zsákolókesztyűt és egy pofozóbábut is bekészítettek azok számára, akik ráuntak a klasszikus földharcpozíciókra.

(via BloodyElbow)