A járványügyi szabályozások miatt egyelőre hagyományos koncerteket nem lehet tartani nézőkkel, és az alternatív lehetőségek sem számosak, de a Tankcsapda szerencséjére pont kifogta azt az időablakot, amikor legalább autós koncertet lehet tartani.

4 Galéria: A Tankcsapda autós koncertje a debreceni reptéren Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A debreceni rockzenekar az első buliját már hazai pályán le is nyomta, a debreceni reptéren felállított színpadot ötszáz autó vehette körbe, a rajongók egymástól elszeparálva, a saját kocsijukban hallgatták a zenét. A Tankcsapda bemutatta Szüless meg újra dalát is. Szombaton Székesfehérváron is tartanak még egy autós koncertet.