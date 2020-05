Mint ahogy azt mi is megírtuk, egy Oscar Jimenez nevű CNN-riportert és stábját munkavégzés (értsd: éppen a minneapolisi zavargásokról számolt be) közben tartóztatta le Minnesota állam kissé túlbuzgó rendőri ereje még ma hajnalban. Mindezt a kamerák is rögzítették, érdemes megnézni.

Azóta Minnesota kormányzója elnézést kért a CNN elnökétől és utasította a rendőrséget, hogy eresszék el a riportert és stábját. Megtörtént, már melóznak is: