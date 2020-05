Egy orosz férfi úgy döntött, hogy ráhajt teherautóval egy őrizetlenül hagyott fahídra, bár tudta, hogy a híd egyik pillérjét megrongálta egy áramlat, és már amúgy sem használta senki. Az eset egy bekötőúton történt, ami a Bovanenkovo gázmezőjéhez vezet.

A sofőr elvitte magával egy ismerősét is, aki a híd másik végéből pont fel tudta venni a veszélyesnek tűnő akciót. A videón az látszik, hogy miután a jármű ráhajt a hídra és az operatőr fejvesztve elkezd rohanni a helyszínhez, figyelembe sem véve, hogy az utat veszi a kamerája másodpercekig az be is szakad alatta, a sofőr még időben kiugrik a járműből és odasétál a felvételt készítő barátjához, mintha mi sem történt volna.

A híd jó ideje nem volt karbantartva, mert a közelben van egy másik út, amit az arrafelé dolgozók tudnak használni. Az orosz Vészhelyzeti Minisztérium azt mondta, hogy a hidat nem is tervezik felújítani.

