Archie Williamst 1982-ben zárták börtönbe egy olyan nemi erőszakért, amit más követett el. Nem volt elégséges bizonyíték ellene, de Louisianában a nyolcvanas években elég volt, ha fekete vagy, és az alibid annyi, hogy otthon aludtam egyedül ahhoz, hogy 36 évre sittre vágjanak. Az Innocence Project 27 éven (!) át küzdött azért, hogy kiengedjék, végül a DNS-vizsgálat igazolta a férfi ártatlanságát, és 2019-ben szabadult. Most perel éppen, hogy kapjon kártérítést az elcseszett életéért (22 évesen ment be, 59 évesen jött ki), aminek összege 1,8-3,7 millió dollár közötti összeg.

A sztori remek, ugye, hogyne lenne az, az amerikai Got Talent (nálunk Csillag születik és Got Talent néven is futott az RTL-en) szerkesztői le is csaptak a kellemes hangú Williamsre, akit máris az idei évad nagy esélyesének tartanak. A zsűri imádja, a közönség nem kevésbé, tényleg óriási balszerencse kellene, hogy ne az élen végezzen.