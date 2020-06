Szomorú hírt kell közölnünk azokkal, akik idén a tejnapra készülődtek volna, a járvány miatt a neten tartják csak meg a tejesek, írja az MTI. Mi korábban megnéztük, akkor jól lecseszték a fogyasztókat, de azért érdekes, néhol pedig egészen meglepő volt.

Azért most is hozzátették, hogy nem érjük el az EU átlagát tejfogyasztásban. Ez egyébként nem azért van, mert nyugatabbra víz helyett is tejet isznak, hanem a feldolgozott termékekből vesznek többet, sajtot, joghurtokat, ilyesmit. Ha érdekli a tejágazat járványbeli helyzete, arról itt olvashat részletesebben.

Ahogy azt is érdemes tudni, hogy tej nálunk tavalyhoz képest majdnem tíz százalékot drágult. Bár az agárkamara szerint még így is túl olcsó, nemrég korlátozásokkal fenyegették meg azokat az áruházláncokat, amelyek a járványban is képesek olcsóbb külföldi termékeket kínálni a fogyasztóknak.