Meghan Markle szerdán az egyik Los Angeles-i középiskola végzőseihez intézett beszédet, és ebben megemlékezett George Floyd haláláról is. Mint elmondta, nem volt biztos abban, hogy beszél majd a történtekről, mert félt attól, hogy kiforgatják a szavait, de eszébe jutott, amit egy tanára mondott, miszerint nem szabad, hogy a saját félelmeink miatt háttérbe szoruljanak mások érdekei, és rájött, valójában az lenne rossz döntés, ha néma maradna.

Meghan Markle felidézte az 1992-es zavargásokat, amik azután törtek ki, amikor a bírósági esküdtek felmentették azt a négy rendőrt, akik korábban brutálisan bántalmazták a fekete Rodney Kinget. Markle és családja is Los Angelesben élt ekkor, és ugyan csak 11-12 éves volt, még mindig emlékszik a füstszagra, arra hogy hamu hullott az égből, hogy ömlött a füst az épületekből, a furgonra, aminek a hátuljában fegyveres férfiak ültek. Megjegyezte, ugyan szörnyű, ami most Amerikában történik, de van remény, hiszen az elmúlt napokban nagyon sokan álltak ki a kisebbségek mellett, és az ország több pontján maguk a rendőrök is csatlakoztak a tüntetőkhöz.

Hozzátette, a diákok most már tényleg hallathatják a hangjukat, hiszen ahogyan betöltik a 18. életévüket, ők jogosultak szavazni, és biztos abban, hogy olyan oktatást kaptak, ami segít nekik abban, hogy ne csak a saját szemszögükből lássák a világot, hogy bele tudják magukat képzelni mások helyzetébe is.