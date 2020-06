Lassan megérkezik a nyári idő, ráadásul a koronavírus-járvány miatti korlátozások is egyre lazulnak, úgyhogy újra aktuálissá vált a nyaralás tervezése. Az időjárás azonban a vírusmentes kirándulásokba is csúnyán belerondíthat, és amíg egy kis csepergő eső csak a kedvünket rontja el, a komolyabb viharok, pláne a villámok már a testi épségünkre is veszélyt jelentenek.

Két éve már írtunk egy cikket arról, milyen óvintézkedésekkel csökkenthető minimálisra a villámcsapás kockázata:

Kapcsolódó Mit tegyek, hogy ne csapjon belém a villám? A tragikus balatoni eset után összeszedtük, mit érdemes tenni és mit tilos, ha el akarja kerülni a villámveszélyt. Évente 24 ezer ember öl meg villámcsapás, de 240 ezren túlélik.

Most azonban egy olvasónk felhívta a figyelmünket, hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a napokban szabadon elérhetővé tette az Elektrotechnika nevű folyóirata tavaly nyári számát, és abban a Biztonságos nyaralás villámok között című cikket. Ebben két szakértő foglalja össze, hogy a közhiedelemmel szemben milyen tanácsokat érdemes valóban megfogadni a villámmentes nyaraláshoz. A cikk pdf formátumban érhető el, ide kattintva olvasható.