100 euróba, azaz 34 ezer forintba kerül ez gyönyörű lábbeli, amit Grigore Lup, 55 éves román cipész készített. A 75 centiméter hosszú, bőrből készült cipő járásra a legkevésbé sem alkalmas, képzeljük csak el, hogy milyen nevetséges lehet benne járni.

A hossza viszont már annál inkább praktikus, főleg, ha a többiek is ugyanilyen cipőt viselnek, így könnyű kiszámítani a biztonságosnak vélt, 150 centiméteres távolságot két ember között, így garantáltan nem fertőződik meg az új koronavírussal.

A cipész elárulta, hogy már több külföldi megrendelés is érkezett a cipőre.

Fotó: Alexander Pop / MTI Két pár ilyen cipő már biztonságos, 150 cm-es távolságot biztosít két ember között

Ismerős ez a cipő? Nem véletlenül! Az Indexen is megjelenő napirajzokban gyakran előforduló elem a hosszan kinyúló, mintegy férfiasságot, státuszt és hatalmat jelképező cipőorr. Ezzel lazán összefügg, hogy a középkorban is előszeretettel hordták a nevetségesen hosszú orrú lábbeliket a tehetős, nemességhez tartozó férfiak, ezzel is jelezve, hogy ők olyan gazdagok, olyan magas státuszban vannak, hogy megtehetik, hogy járásra alkalmatlan cipőt viseljenek, hiszen nem kell dolgozniuk.

(MTI)