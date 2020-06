Évek óta figyelem azt a szovjet emlékműt Mátrakeresztesen, ami ott van egy út melletti magaslaton balra, ha a falut Heves megye felé elhagyjuk. Van mellette egy színesre festett kereszt is, így, ketten együtt, igazán bizarr látványt nyújtanak, még akkor is, ha a szovjet emlékmű tetején már nincs ott a vörös csillag. Gondolom, valamikor az is volt. A település felszabadulásának tiszteletére emelték 1969-ben. Most megtaláltam egy tudósítást az emlékmű avatásáról a Nógrád című napilap 1969. május 20-i számában.

A tudósító bensőséges ünnepségként jellemzi az emlékműavatást, amire még a hasznosaik, pásztóiak (akkor még nem tartoztak egybe), tariak és mátraszőlősiek is eljöttek. És ott voltak persze az ideiglenesen hazánkban tartózkodó egyik szovjet alakulat katonái is, valamint úttörők, ifjúgárdisták, rendőrök, munkásőrök. Tényleg jó kis bensőséges lehetett a hangulat.

Juhász Sándor, az MSZMP Pásztói járási Bizottságának első titkára beszédével csak fokozta e bensőségességet. A szovjetek harca, vérrel és áldozattal, friss virágok naponta, örökre szívünkbe.

És ha valakinek még ez se volt elég bensőséges, azt jól észhez térítette az Internacionálé, valamint az ünnepséget lezáró díszsortűz.

Nos, friss virágok már régóta nincsenek, az emlékművet is megpróbálták eltávolítani a rendszerváltás után, de ott van még mindig egy szabadtéri történelemóra díszleteként, ami nem is olyan nagy baj.