A Munster sajt az egyik legerősebb illatú francia sajt, ennek egy újabb verzióját hozta létre teljesen véletlenül egy francia kézműves sajtkészítő. A Vogézek környékén élő Lionel Vaxelaire 25 tehén tulajdonosa, az összes tejből sajtot készít, amit éttermeknek, üzleteknek vagy kifejezett sajtspecialitásokat áruló boltoknak ad el. Vagyis adott, amíg közbe nem szólt a járvány és a karantén. Mivel nem tudta eladni a sajtokat, ezért levitte őket a pincébe, és saját állítása szerint ő is elfelejtette egy kicsit az egészet.

Mikor egy hónap múlva lement a pincébe, zöldes-szürkés sajtok fogadták, amit az emberek jelentős többsége bottal piszkálva dobott volna ki a kukába, de Vaxelaire inkább megkóstolta.

Szerinte a sajt egyszerűen csak érettebb lett, teljesen új ízvilágot fedezett fel benne, ami a nemcsak a vidék flóráját, de a pince mikroklímáját is magába szívta. Ha most az hinné, hogy ezt aztán tuti nem adja be senkinek, akkor téved. Akkora sikere lett a környékbeli piacokon, hogy azóta újabb sajtokat kellett levinnie a pincébe megromlasztani érlelni, hogy eleget tudjon tenni a megrendeléseknek.

Azt mondja, hogy az új sajt a munster és a camembert típusok között helyezkedik el, zöldes-szürkés foltokban penészes a külseje.

A sajtnak azt a nevet adta, hogy le confiné, azaz a lezárás. Nem ez az első eset, hogy a véletlen szülte egy új sajttípus megjelenését, a legenda szerint a rokfort sajt is így született meg, mikor egy pásztorfiú elment romantikázni, a sajtot pedig a napon hagyta. Mire visszament, kék penész jelent meg a sajton, de ő megkóstolta, és finomnak találta.

Azért ha a trappistája a hűtőben elkezd zöldelleni és büdös is, inkább dobja ki.