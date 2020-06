Természetesen a monte-carlói kaszinóról van szó, ami a koronavírus-járvány miatt több hónapra bezárt, de péntek óta már fogadja a játékosokat. A játékasztalokat fertőtlenítették, a játékgépeket plexi elválasztókkal kerítették körbe, a krupiék pedig maszkban és kesztyűben álltak munkába.

Boris Donskoff, a kaszinó ügyvezető igazgatója szerint az újranyitás azért még nem teljes: korlátozták a játékosok számát, a nyitvatartási időt megrövidítették és szigorú higiéniai intézkedéseket vezettek be. A játékasztalokat megfelelő távolságra helyezték el egymástól, hogy a személyzet és a játékosok is biztonságban legyenek, és a kártyákat is naponta megsemmisítik.