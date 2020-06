A Just Salad nevű étteremlánc lett az első, ahol az étlapon nem csak azt tüntetik fel, hogy egy étel miből áll, milyen allergének vannak benne vagy hány kalóriát visz be vele az ember a szervezetébe, hanem az is kiderül, hogy mekkora egy adag karbonlábnyoma. Azóta olvasónk jelezte, hogy a Just Salad nem az első ilyen étterem, Svédországban egy hamburgerező évek óta feltünteti az adagok karbonlábnyomát.

It's World Environment Day, and we're taking a firm stand on #climatechange by committing to carbon labeling our menu.... Közzétette: Just Salad – 2020. június 5., péntek

A lehető legpontosabb adatokhoz szakértők segítségét kérték, akikkel együtt meghatározták az egyes menüelemek összetevőinek előállításához kapcsolódó összes becsült üvegházhatású gázkibocsátást.

Az adatok először az étlapok online változatain lesznek elérhetőek, merthogy a cég ezzel is előrukkolt, ugyanis szerintük teljesen ésszerű, hogy a járvány után sem lesz kedve mindenkinek az étlapokat lapozgatni, egyszer használatos, eldobható megoldásokban pedig nem gondolkoznak. Mivel amúgy is mindenki a telefonját nyomogatja, ezért ésszerű, hogy az étlapot is azon böngésszék.