Az eddigi legnagyobb súllyal született pandabocsról számoltak be a csengtui óriáspanda-rezervátum állatgondozói, a rekord 219 gramm. Az anyaállat, Ajli pénteken adott életet a bocsnak - jelentette az MTI. A pandabocs erős és egészséges, születése után máris hat gramm anyatejet ivott, ami több, mint amennyit az újszülött pandák általában képesek szopni.

Hello chubby! A panda cub weighing 219 grams was born in Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, the heaviest panda cub born in the base.

Strong & healthy, she drank 6 grams of breast milk when she was just born, much more than the average newborns