Kiszökött kifutójából hétfőn, még nyitás előtt a Koppenhágai Állatkert egyik óriáspandája, a hétéves Hszing Er, írja az MTI. A biztonsági kamerák felvételei szerint felkapaszkodott egy elektromos vezetékekkel teli fémpóznára és onnan átmászott a kertbe. Kószált egy kicsit a parkban, míg végül a gondozóknak sikerült elkábítaniuk és visszavinniük a helyére.

Az állatkertnek most fájhat a feje, mivel Hszing Er a 7,3 milliárd forintnyi dán koronából tavaly épült új Pandaházából szökött meg, ami mint kiderült, nem túl szökésbiztos. Ráadásul az ott élő összes óriáspanda Kína tulajdonában van, csak kölcsönkapták őket bemutatására.

