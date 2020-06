A Microsoft kissé elhamarkodottan adta át az emberi szerkesztők munkáját a szoftvereknek. Az MSN.com portálon egy rasszizmusról szóló történethez a mesterséges intelligencia rossz képet választott a vegyes származású tagokból álló Little Mix bandáról. A sztori az énekes Jade Thirwall véleményét mutatta be, ám a gép egy másik tag, Leigh-Anne Pinnock fotóját mellékelte illusztrációként.

Thirwall - anélkül, hogy ismerte volna a szerkesztő kilétét - teljesen kikelt magából, és ostorozni kezdte a médiát, amiért képtelenek megkülönböztetni egymástól a banda színes bőrű tagjait.

A Microsoft a járványra hivatkozva több száz szerkesztőnek mondott fel, hogy a gépeknek adja a munkájukat. Az MSN.com nem saját tartalommal dolgozik, külső források tartalmait veszik át, és megosztják a hirdetési bevételeiket az eredeti cikket közlő újsággal.

Mivel a rendszer automatizált, fennáll a veszélye, hogy a Guardian brit lapból a tévedésről szóló cikket is átveszi a robot, úgyhogy a megmaradt emberi szerkesztőknek most résen kell lenniük, hogy ha automatikusan megjelenik a cikk a rendszerben, azt töröljék. De nem biztos, hogy sikerrel járnak, mert a robot többször is megpróbálkozhat a cikk átvételével.

forrás: The Guardian