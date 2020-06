Bár az én osztályomnak végül nem lett tablója, arra azért még csak emlékszem, hogy hatalmas kreatív energiák szabadulnak fel az ötleteléskor (nálunk más energiák is felszabadultak, ezért nem lett tabló). A vácdukai Benedek Elek Általános tanulói mondjuk nem is gondolták túl a dolgot, és rátették a tablóra Az Embert, akinek a szavait pontosabban idézzük a koronavírus-járvány óta, mint édesanyánk telefonszámát, annyit hallottuk. Íme a nyertes tabló, aminél jobb kétséges, hogy fog idén jobb készülni, főleg, hogy van két verzió, egy maszkos, és egy maszk nélküli, hogy felismerjék egymást az alanyok akkor is, ha a jubileumi osztálytalálkozó is egy járvány idején kerülne megrendezésre.