Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Hogy a miniszterelnök szereti a kovászos uborkát, nem titok, pár héttel ezelőtt meg is osztotta a Facebook-oldalán, hogyan kell elkészíteni ezt a savanyúságot. Bár kollégánk némi szakmai kritikával illette a módszert, mert hát a kovászos uborkához igazából kovász kell. De persze kenyérrel is működik a kovászolás, és pár nappal az első poszt után Orbán Viktor meg is sétáltatta műanyagvödörbe pakolt készterméket.

És nem kellett sokáig nélkülözni az uborkás kontentet, ma újból feltűnt egy adag, ugyanis a miniszterelnök egy kis gasztroajándékkal lepte meg Igor Matovičot, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökét. De persze Orbán Viktor sem maradt ajándék nélkül, ő bodzaszörpöt kapott.