A Nagy Ő (The Bachelor) nálunk nem lett annyira őrületes siker, mint az Egyesült Államokban, ahol eddig 24 évadot mutattak be, és a show hamarosan folytatódik tovább. Az ABC pedig már el is árulta, hogy az új részekben ki akarja majd megtalálni élete párját. Matt James 28 éves, ingatlanosként dolgozik, és ő az első afroamerikai agglegény a műsor történetében.

A BBC szerint több mint 86 ezren írták alá azt a petíciót, amiben arra kérték a műsor készítőit, hogy a következő évadban szakítsanak az eddigi szokásaikkal, és legyen végre egy fekete férfi a főszereplő, illetve ha lehet, akkor az arajelöltek kiválasztásánál is legyenek kicsit nyitottabbak.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Bachelor testvérműsorában, a Bachelorette-ben, ahol nem férfiak, hanem nők válogathatnak a partnerjelöltek között, pár évvel ezelőtt, a 13. évadban már volt fekete főszereplő, Rachel Lynn Lindsay az évad végén Bryan Abasolónak adta oda a vörös rózsát, és a pár 2019-ben össze is házasodott.