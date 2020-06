Ami ma történt Magyarországon a Korrupció Elleni Küzdelem Frontján, arra fel fog figyelni a világ, nem kérdés. A mutyizás, az urambátyám világ akkora pofont kapott, hogy az még üvegzseb által homályosan is pontosan látszik. Csak annyit mondok (még) elöljáróban, hogy ezek után nem lennénk többé kenőpénzért ingatlanokat baráti áron értékesítő politikus, sem némi baksisért üres telkeket lakóövezetbe átsoroló főépítész, se állami cégeket olcsón megszerző, majd államnak drágán visszaadó hangsúlyozott nem közszereplő, sem politikusoktól családilag is, üzletileg is teljesen függetlenül közbeszerzéseket elnyert nagyvállalkozó! Senki, de senki, akire valaha a korrupció árnyéka rávetülhet.

Mert a korrupció ma végzetes csapást szenvedett el ebben a lángoktól ölelt kicsiben.

Hadd idézzek nem mástól, mint egyenesen a Központi Nyomozó Főügyészség főügyészétől, akitől nemrég az alábbi tárgyú közleményt kaptuk: "Korrupciós bűncselekmények miatt bűnügyi felügyeletet indítványoz az ügyészség". Szóval egy fontos részlet a közleményből:

"Egy rendőr és két társa ellen előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt" folyik eljárás, amely részeként "tegnap összehangolt akcióban három helyszínen" tartottak kutatást a debreceni nyomozó ügyészség ügyészei és rendőrök.

És hogy mi volt a bűncselekmény? Egy munkagép műszaki vizsgájához egy másik munkagép üzemóráját fényképezték le, és a vizsgabiztos azt töltötte fel az ügyiratok közé. Ezért, kapaszkodjanak meg, a vizsgabiztos a munkagép tulajdonosának a testvérétől

2000 forintot

kapott, de az eljárás során kiderült, hogy a testvér (ő a rendőr) nem ennyit, hanem, ismét kapaszkodjanak meg,

5000 forintot

szokott adni. No, látják, itt így bánnak el azokkal, akik 2000-5000, igen, kétezer-ötezer forintos korrupcióba keverednek. Ugye jobb nem belegondolni, mi történik azokkal, akik százmilliós, milliárdos tételekkel játszanak?