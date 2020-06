Arról, hogy Reeves a világ egyik legjobb embere, már egy hosszú cikkben is értekeztünk. Persze a lelkes rajongók nélkül nem lenne ekkora kultusza, de azért ő is tesz azért, hogy elhiggyük, ő tényleg egy szimpatikus arc. Most például egy rákbeteg gyermekeket segítő alapítvánnyal fogott össze, és aki a Camp Rainbow Gold internetes aukcióján a legnagyobb ajánlatot teszi, negyedórát beszélgethet majd a színésszel videócseten.

A negyedórás beszélgetés értékét 10 ezer dollárban (több mint 3 millió forintban) adták meg, de amikor ez a poszt született, a legmagasabb licit 17 400 dollár (5,3 millió dollár) volt, és messze még az árverés vége, hiszen június 22-ig lehet licitálni.

A CNN megpróbálta felvenni a kapcsolatot a színésszel, de egyelőre nem jártak sikerrel.