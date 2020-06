Rick Astley néhány éve hivatalosan is jelen van Redditen, most pedig arról posztolt, hogy a kijárási korlátozások alatt volt ideje átnézni a régi fotóit, és talált is egy érdekeset, amit szívesen megosztott az internetezőkkel.

A kép egyébként az első, 1989-es turnéja Las Vegas-i állomásának backstage-ében készült, vagyis tényleg egy jó ritka darab, de ez a reddites poszt nem emiatt vonul be a történelembe.

Hanem azért, mert a theMalleableDuck nevű felhasználó elkövette azt, amiről az ősi internetes mémek rajongói csak álmodni mertek.

Rickrollozta Rick Astleyt.

Ha valakinek kimaradt az utóbbi kb. 15 év leghíresebb mémje: a rickrollozás lényege, hogy valaki kap egy linket, megnyitja, és egyálalán nem azzal találkozik, amire a link alapján számít, hanem Rick Astley Never Gonna Give You Up című slágerével, a kezdeti időkben ráadásul mindenféle kellemetlenül hangos és leállíthatatlan módokon.

TheMalleableDuck a posztjában azt írta, hogy Astley hatalmas rajongója, és 12 éves volt, amikor egy backstage-ben találkozott vele, és ezt be is linkelte, de természetesen semmiféle találkozóról szóló emlékre nem mutatott a link, hanem a Never Gonna Give You Upra mutatott.

Astleyvel egyébként tíz éve interjúztunk, amikor Magyarországon járt, és a rickrollingról is kérdeztük.