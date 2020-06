A 777blog.hu interjút készített az Operatív Törzs sajtótájékoztatóiról ismert Gál Kristóffal, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivőjével.

Az alezredes elmondta, összesen 97 tájékoztatón vett részt, melyek közül sok hétvégére esett. Nagyon kimerítő volt ez az időszak számára, sokszor este esett haza úgy, hogy a családja végig otthon volt. De az élete részévé vált a dolog, így most nyilván van benne némi hiányérzet.

Sokat jelentett neki, hogy a felesége és a gyerekei nagyon jól viselték ezt az időszakot, toleránsak voltak vele, „Egyszer sem volt „nyavalygás” a részükről, ezért nagyon hálás vagyok, mint ahogy azért is, amiért tolerálták az én-időre való szükségemet, amikor kicsit elvonultam otthon és utolértem magamat" - mondta.

Hozzájuk is eljutott a „kaspózás”, egymás között ők is így hívták a pulpitust.

Az ORFK szóvivőjeként korábban is előfordult, hogy megismerték az utcán, de az utóbbi időben a megszokottnál többen fordultak utána, ezért néha könnyebbséget jelentett neki, hogy maszkban kellett lenni.

„Ha viccelni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy én vagyok ebben az országban az egyetlen, aki örült, hogy maszkban kellett vásárolnia, mert így kevesebben ismertek fel. Viszonylag hamar megtapasztaltam, hogy az utcán és a boltokban utánam fordulnak, de erre korábban is volt már példa. Mivel a fiatalok ma már alig néznek tévét, ezért ők sokkal kevésbé ismernek fel, kivéve, ha az Instagramon követik a rendőrséget, vagy ha láttak egy rólunk szóló mémet" - mondta.

Az interjúban szóba hozzák, hogy Gál színészből lett rendőr, tehát lehet, hogy korábban is vágyott az ilyen szintű közismertségre. Erre úgy válaszol:

Megkérdezték azt is, hogyan alakult a kapcsolata az „ország nagymamájával”, azaz Müller Cecília országos tisztifőorvossal. Gál azt mondta:

Eleinte még „Tisztifőorvos Asszony” megszólítással köszöntem neki, utána „Cecília asszony” lett. Utána a háttérstáb javaslatára összetegeződtünk, amelybe ő egyből bele is egyezett, így nagyon gyorsan „Ciliként” szólítottam. Egészen közvetlen és, amennyire egy ilyen helyzet engedi, bensőséges kapcsolatunk lett.

Ráadásul kiderült, hogy mindkettejük számára rendkívül fontos a hit, ez is beszédtémává vált közöttük.

A legtöbb keresztény ember vágyik arra, hogy látszódjon a kisugárzásán az, hogy hívő. És szerintem rajta ez nagyon látszik. Olyan tartást, nyugalmat és erőt ad neki a hite, ami kiül az arcára. El is mondtam neki, hogy ezt mennyire öröm látni, és szeretném, ha ez rajtam is látszódna. Ha valaki mellém keveredik egy hétre, akkor legyen neki „gyanús”, hogy ennek a „fiúnak” van mibe kapaszkodnia.

Cilinek van egy kereszt a nyakában – ezt nagyon sokszor lehetett is látni – sokszor oda is tévedt a tekintetem, ilyenkor mindig különleges érzés fogott el. Én is abban hiszek, amiben ő.