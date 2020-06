Rövid összefoglaló azoknak, akik lemaradtak arról, mi is az a vasalódeszka-ügy:

Júniusban robbant be a köztudatba a vasalódeszka-ügy, ami egy márciusi vasalódeszkával készített úszásoktatás videóval indult. Ezért a tanárt letiltották, és meg is büntették. Majd rengetegen kiálltak a tanár mellett, például vasalódeszka-oltárral készült videóval, és petíciót is indítottak. Aztán a rendhagyó oktatóvideót készítő tanárt megregulázó tankerületi vezető le is mondott posztjáról.

A tanár is nyilatkozott arról, hogy még egyszer nem készítené el az ominózus oktatást. Legutóbb már Kásler Miklós szárazföldi tengerész esetéhez hasonlította Vezsenyi Lászlót.

Tehát, most már láthatja mennyire fontos és értékes tárgyról van szó, itt egy újabb fejezete a történetnek:

a vasalódeszkát elárverezik!

A Tappancs Állatvédő Alapítvány kapja meg a sikeres licit összegét. Tehát, ha haza akar vinni egy ilyen felbecsülhetetlen tárgyat, akkor ezt megteheti egészen június 26-án 12 óráig.