Tom Cruise már csak olyan, hogy ott is felbukkan, ahol a legkevésbé számítunk rá (és nem, ez nem egy utalás a testmagasságára). Vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy ahol bevállalós kaszkadőrmutatványokat visznek véghez, ott senki ne csodálkozzon, ha a háttérben valahogy ott van Az Ember, Aki Minden Mutatványt Tényleg Megcsinál, Még Azokat Is, Amiket Tuti Digitális Trükknek Hitt. Az ember, aki tényleg ott lógott egy épp felszálló repülőgép oldalán, az ember, aki megtanult helikoptert vezetni a Mission: Impossible kedvéért, mert csak, az ember, aki legközelebb konkrétan az űrben fog filmet forgatni. Szóval Tom Cruise.

De elnézést, elkalandoztam, mint Tom Cruise a sivatagban, hiszen itt most éppen a Vaják című Netflix-sorozatról van szó, amiben speciel egyáltalán nem szerepel Tom Cruise.

De Tom Cruise szelleme igen.

Henry Cavill, a sorozat főszereplője ugyanis most elmondta a Varietynek: amikor együtt dolgozott Cruise-zal a Mission: Impossible egyik részében, annyira lenyűgözte a színész teljesítménye, hogy mindenképpen példát akart venni róla.

Ha a kaszkadőrmutatványokról van szó, mindig is élveztem az akrobatikusabb dolgokat. És ebben sokat segített, hogy együtt dolgoztam Tom Cruise-zal, bár lehet, hogy a producerek inkább azt mondanák, sokat rontott azon, hogy mennyire szeretem a kaszkadőrmutatványokat. Azóta nagyon szeretném én csinálni ezeket, mert úgy gondolom, ez is alapvető része a karakternek. Ha a nézők Geraltot nézik a képernyőn, akkor el kell hinniük, hogy én ő vagyok. És ha nem én vagyok az, akkor úgy érzem, valahogy elárulom a karaktert, szóval próbálom elérni, hogy mindent, amit csak engedélyez a produkció, én csináljak

- nyilatkozta a színész.