Kristen Stewart alighanem eddig is sokak szívék megdobogtatta, de a napokban éppen a rojalisták vannak soron, mármint a rojalisták szíve (és, ami azt illeti, talán az antirojalistáké is, de ebbe most ne menjünk bele): nemrég derült ki, hogy filmet forgatnak Diana hercegnőről, és Stewart lesz a főszereplő. De mielőtt ez megtörténne, a színésznő újabb szívekre megy rá, ezúttal leginkább azokéra, akik odáig vannak attól, ha neves alkotók rövidfilmeket rendeznek a Netflix megbízásából, ami mondjuk azért nem egy nagy népcsoport, de hát ez van.

Pablo Larraín, a rendező, aki Egy fantasztikus nő című filmjével elhozta Enyedi Ildikó elől az Oscart, és aki amúgy a Diana-filmet is rendezi majd, kitalálta, hogy a koronavírus-járvány miatti karantén alatt pár ismert filmes készítsen nulla költségvetéssel, a lehető legegyszerűbb módszerekkel kisfilmeket, amelyeket a Netflix mutat majd be. A projektben részt vesz Stewarton kívül Paolo Sorrentino, Ana Lily Amirpour, Sebastián Lelio, Maggy Gyllenhaal és Ladj Ly is. Hogy miről szólnak a kisfilmek, azt még nem tudni, írja a Vice, és hát a következő trailer se ad épp túl sok támpontot: